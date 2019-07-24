ИА «Ореанда-Новости». Из-за резкого похолодания, которое придёт в воскресенье, на севере европейской части России может выпасть мокрый снег, пишет «Российская газета» со ссылкой на Гидрометцентр.



Синоптики говорят о том, что в Центральной России температура воздуха понизится сразу на десять градусов. Эксперты называют такой перепад ультраполярным похолоданием.



Так, по прогнозам, снег стоит ожидать в Коми, Мурманской области и Ненецком АО. В столице снег не ожидается, однако температура днём не поднимется выше 14 градусов.