13.07.2019, 15:50
Синоптики прогнозируют в Москве тепло и ливни
ИА «Ореанда-Новости». Уже в середине следующей неделе в столицу придёт южный циклон, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что циклон будет сформирован над Чёрным морем. Благодаря циклону температура воздуха в Москве столице повысится до 22-25 градусов. Кроме того, циклон принесёт в столицу и дожди.
Гидрометцентр России говорит, что в середине неделе столичный воздух прогреется до 24 градусов и будет гроза.
Отмечается, что циклон будет сформирован над Чёрным морем. Благодаря циклону температура воздуха в Москве столице повысится до 22-25 градусов. Кроме того, циклон принесёт в столицу и дожди.
Гидрометцентр России говорит, что в середине неделе столичный воздух прогреется до 24 градусов и будет гроза.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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