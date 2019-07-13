Отмечается, что циклон будет сформирован над Чёрным морем. Благодаря циклону температура воздуха в Москве столице повысится до 22-25 градусов. Кроме того, циклон принесёт в столицу и дожди.Гидрометцентр России говорит, что в середине неделе столичный воздух прогреется до 24 градусов и будет гроза.