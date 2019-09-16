ИА «Ореанда-Новости». По прогнозам синоптиков, улучшение погода в столице стоит ждать с 23 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.



Он рассказал, что с 23 по 27 сентября в Москве будет действовать антициклон, будет солнечная и сухая погода. Днём температура воздуха составит 15-16 градусов выше нуля, а вот ночью будет всего 3-8 градусов.



Далее москвичей ожидает дожди и похолодание, однако со 2 октября вновь вернётся бабье лето на несколько дней.