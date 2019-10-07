ИА «Ореанда-Новости». На территории Центрального федерального округа 10 октября потеплеет на 3-5 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Синоптики обещают, что в ближайшие двое суток во многих регионах ЦФО пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Ночами могут быть заморозки до 1-3 градуса ниже нуля.



Но уже в четверг придёт потепление. Так, до плюс 15 будет днём в Липецкой и Воронежской областях. Потепление до 9-10 градусов ожидается и в Тамбовской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской областях.



Немного прохладнее, около 5-8 выше нуля днём, в грядущие двое суток будет в Брянской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, но с 10 октября также ожидается потепление до плюс 9-11 градусов.