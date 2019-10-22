В ведомстве отметили, что над Центральной Россией прошёл циклон, который снизил температуру на несколько градусов. Но уже завтра ожидается существенное повышение температуры.Так, в Москве днём воздух прогреется до 14-16 градусов, ожидается также дождь. До субботы, 26 октября, в Москве и Подмосковье будет преимущественно без осадков, температура воздуха - в районе 12-14 градусов.