22.10.2019, 16:04
Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернётся тепло
ИА «Ореанда-Новости». Синоптики заявили, что в центральных регионах страны повышение температуры ожидается в среду, пишет «МК» со ссылкой на Гидрометцентр.
В ведомстве отметили, что над Центральной Россией прошёл циклон, который снизил температуру на несколько градусов. Но уже завтра ожидается существенное повышение температуры.
Так, в Москве днём воздух прогреется до 14-16 градусов, ожидается также дождь. До субботы, 26 октября, в Москве и Подмосковье будет преимущественно без осадков, температура воздуха - в районе 12-14 градусов.
В ведомстве отметили, что над Центральной Россией прошёл циклон, который снизил температуру на несколько градусов. Но уже завтра ожидается существенное повышение температуры.
Так, в Москве днём воздух прогреется до 14-16 градусов, ожидается также дождь. До субботы, 26 октября, в Москве и Подмосковье будет преимущественно без осадков, температура воздуха - в районе 12-14 градусов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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