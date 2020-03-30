30.03.2020, 18:07
Синоптики сообщили, что в Москве выпадет до 8 см снега
ИА «Ореанда-Новости». Заместитель мэра столицы Петр Бирюков заявил, что коммунальные службы столицы находятся в состоянии повышенной готовности в связи с возможным снегопадом, пишет «Интерфакс».
Так, синоптики обещают в московском регионе сильный северный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду и мокрый снег.
К вечеру в столице температура воздуха опуститься до минус пяти градусов, а снегопад будет продолжаться. К утру снеговой покров может достигнуть восьми сантиметров.
Так, синоптики обещают в московском регионе сильный северный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду и мокрый снег.
К вечеру в столице температура воздуха опуститься до минус пяти градусов, а снегопад будет продолжаться. К утру снеговой покров может достигнуть восьми сантиметров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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