Так, синоптики обещают в московском регионе сильный северный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду и мокрый снег.К вечеру в столице температура воздуха опуститься до минус пяти градусов, а снегопад будет продолжаться. К утру снеговой покров может достигнуть восьми сантиметров.