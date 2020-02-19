ИА «Ореанда-Новости». Синоптики сообщили, что аномально тёплая погода будет сохраняться как минимум до начала будущей недели, пишут «Известия».



Аномалия температуры воздуха в среднем составляет +8…+12 градусов, на севере Урала и Сибири до +16 градусов.



В Москве, например, 20-22 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью может опускаться до нуля.