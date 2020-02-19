19.02.2020, 21:42
Синоптики заявили, что аномально тёплая погода продержится до конца недели
ИА «Ореанда-Новости». Синоптики сообщили, что аномально тёплая погода будет сохраняться как минимум до начала будущей недели, пишут «Известия».
Аномалия температуры воздуха в среднем составляет +8…+12 градусов, на севере Урала и Сибири до +16 градусов.
В Москве, например, 20-22 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью может опускаться до нуля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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