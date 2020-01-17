ИА «Ореанда-Новости». В феврале средняя температура воздуха в стране будет ниже январских значений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По его словам, такая ситуация возникает достаточно редко. Февраль будет холоднее января почти на всей территории страны.



Особенно холодно будет в азиатской части России, но на европейской территории также прогнозируется холодная погода. О более точных температурных значениях Вильфанд пообещал рассказать в конце месяца.



В январе погода на европейской территории России, в частности, в Москве поставила несколько температурных рекордов. Так, в пятницу температура воздуха достигла плюс 4,3 градуса.

