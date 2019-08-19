ИА «Ореанда-Новости» Турецкое агентство DHA сообщило, что Военно-воздушные силы Сирии нанесли авиаудар по конвою, отправленному Турцией в провинцию Идлиб, расположенную на северо-западе Арабской Республики.

По сведениям сирийского государственного агентства SANA, колонна турецких военных везла оружие и боеприпасы повстанцам в город Хан-Шейхун. Информации о пострадавших при налёте авиации пока нет.

Несколькими часами ранее колонна бронетехники турецких вооружённых сил была обстреляна сирийскими военнослужащими. Некоторые снаряды взрывались рядом с бронетранспортёрами. Колонна была остановлена. Турецкое командование направило в район инцидента группу беспилотных летательных аппаратов.

, указывая на то, что Турция таким образом поддерживает террористов.