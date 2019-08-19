Сирийская армия атаковала военный конвой Турции в Идлибе
ИА «Ореанда-Новости» Турецкое агентство DHA сообщило, что Военно-воздушные силы Сирии нанесли авиаудар по конвою, отправленному Турцией в провинцию Идлиб, расположенную на северо-западе Арабской Республики.
По сведениям сирийского государственного агентства SANA, колонна турецких военных везла оружие и боеприпасы повстанцам в город Хан-Шейхун. Информации о пострадавших при налёте авиации пока нет.
Несколькими часами ранее колонна бронетехники турецких вооружённых сил была обстреляна сирийскими военнослужащими. Некоторые снаряды взрывались рядом с бронетранспортёрами. Колонна была остановлена. Турецкое командование направило в район инцидента группу беспилотных летательных аппаратов.Власти Сирии считают направление турецкой колонны с оружием и боеприпасами в провинцию Идлиб посягательством на национальный суверенитет, указывая на то, что Турция таким образом поддерживает террористов.
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