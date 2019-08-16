ИА «Ореанда-Новости» В ночь на 16 августа государственное телевидение Сирии сообщило, что подразделения сирийской противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на город Масьяф в западной провинции Хама. «Ракета уничтожена в небе над городом», – указано в сообщении. О пострадавших и ином ущербе данных пока нет.

Источник из числа сирийских военнослужащих сообщил журналистам, что «вражеская ракета была запущена в сторону Масьяфа в 23:06 по местному времени (совпадает с московским. – Ред.) из воздушного пространства севера Ливана». Ракета была сбита зенитчиками прежде, чем она долетела до цели.