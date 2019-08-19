ИА «Ореанда-Новости» Газета Alwatan сообщила, что подразделения сирийской армии после боя с представителями экстремистских группировок «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и «Джейш аль-Изза» проникли в город Хан-Шейхун, расположенный на юге провинции Идлиб.

По сведениям телеканала Alghad, военные находились в полукилометре от шоссе Алеппо – Дамаск и сообщили о том, что вошли в город. Агентство SANA располагает информацией о том, что «многие террористы были убиты или ранены», другие бежали.

Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека уточняет, что войска проникли в Хан-Шейхун впервые с 2014 года. По сведениям представителей центра,