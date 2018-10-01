ИА «Ореанда-Новости». По словам Татьяны Голиковой, формула расчёта пенсий должна быть модернизирована с 2025 года. Вице-премьер заявила, что, начиная с 2025 года, предполагается иной порядок установления коэффициентов.



Методология установления пенсионного коэффициента, со слов Голиковой, «была неочевидна и непонятна». Поэтому с 1 января 2019 года на ближайшие шесть лет «четко фиксируется стоимость пенсионного коэффициента, и можно пересчитать свою пенсию, в каком объеме она будет повышаться и устанавливаться». А начиная с 2025 года систему модернизируют.

«Далее, начиная с 2025 года, эта система должна быть модернизирована, потому что предполагается иной порядок установления размеров (коэффициентов), чем тот, который действовал сейчас», – сообщила вице-премьер.

«Этот период времени будет использован, в том числе, на дальнейшую модернизацию той пенсионной формулы, которая существовала в законодательстве до 1 января 2019 года, то есть сейчас будет первая модернизация, потом вторая», – пояснила Голикова.

На вопросы журналистов, откажутся ли от балльной системы пенсионной системы, Голикова заявила, что их отменять не будут, поскольку такого понятия нет в российском законодательстве: «у нас нет баллов, у нас есть коэффициент, который теперь жестко устанавливается в законе, его стоимость на предстоящие шесть лет». С её слов, это «сленг», есть пенсионная система коэффициентов, она будет действовать до 1 января 2019 года.

«И за этот период времени уже сейчас происходит трансформация, потому что происходит отказ от той методологии расчета, которая действовала ранее, и следующий этап – это новая трансформация этой системы», – заявила она.

То есть в ближайшие шесть лет будут обсуждать, что делать с 2025 года.

Напомним, страховая пенсия по старости формируется за счет отчислений работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд. Размер отчислений — 22% от зарплаты сотрудника, и они тоже делятся на две части. 6% — солидарный тариф, эти средства идут на выплату пенсий сегодняшним пенсионерам. Оставшиеся 16% — индивидуальный тариф, который либо полностью идет на формирование страховой пенсии, либо 6% из них идет на формирование накопительной пенсии, а 10% — страховой.

Средства, направленные на формирование страховой пенсии, автоматически пересчитываются в «пенсионные баллы» и фиксируются на индивидуальном счете, но не как реальные деньги, а в виде пенсионных прав. Сами деньги направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам.