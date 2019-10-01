Единая Россия готовит изменения, которые коснутся наркотических и психотропных лекарств. Ранее ввоз препаратов в Российскую Федерацию без разрешения специальной комиссии был запрещен.Отныне ввоз разрешен, если есть разрешение врачебной комиссии о том, что отдельному пациенту (или группе) не подходят лекарства, уже имеющиеся на территории страны. Это происходит в таких случаях, как например, непереносимость определенного компонента или ввода лекарств.Речь идёт о редких заболеваниях, для которых необходимы наркотические и психотропные препараты. Каждый из больных, нуждающихся в зарубежных лекарствах, стоит на учете и не раз проходил необходимые комиссии.