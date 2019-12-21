ИА «Ореанда-Новости». Генпрокуратуру и СКР призвали расследовать задержание журналистов Baza и «Коммерсанта», пишет «МК».



Провести расследование попросила постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов. Там назвали недопустимым применение силы к сотрудникам СМИ.



Напомним, журналистку Анну Никитину задержали во время интервью с матерью стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.

Она рассказала, что её ударил сотрудник правоохранительных органов. Кроме того, журналиста «Коммерсанта» Романа Дорофеева задержали в ходе прямого эфира у здания на Лубянке. Неизвестный мужчина оскорбил его и вырвал камеру.

