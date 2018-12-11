ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет организовал проверку из-за сообщений о том, что жители одного из домов в Москве собирают подписи за выселение онкобольных детей, сообщается на сайте управления СК по Москве.



«В рамках проверки следователи проведут проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее столичная прокуратура начала проверку данных о попытке выселить окнобольных детей. Прокуратура усматривает в этой ситуации признаки дискриминации детей. Об этом сообщил Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры России, он уточнил, что речь идёт пока о неофициальных результатах прокурорской проверки, которая продолжается.

"Пока это выглядит как дискриминация детей по признаку, что они больны таким заболеванием", – сказал он.

Напомним, 8 декабря одна из жительниц многоквартирного дома в Москве начала сбор подписей против сдачи в аренду квартир семьям с детьми, больными раком. Об этом рассказала координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова ресурсу «Такие дела». Жилье для этих детей арендует благотворительный фонд.

Елена Аллина, ставшая инициатором петиции, говорит жильцам, что онкологические заболевания передаются воздушно-капельным путем.

Подписалось почти 50 квартир, эти люди опасаются, что онкобольные могут заразить других. По их мнению, такие пациенты должны жить в специализированных гостиницах. Больше всего соседей пугает, что дети ходят в масках и помещения никто не дезинфицирует.

– Мы бы даже и не узнали, что там находятся «раковые», если бы не бдительные граждане. Они обратили внимание на то, что по дому ходят дети в масках и бинтах. Получается, нас поставили перед фактом, что здесь живут заразные, – рассказала Аллина журналистам РИА Новости.

Однако далеко не все согласны с мнением подписавшихся. И даже расклеили объявления по подъезду с выдержками из интервью врачей, что рак не заразен. Там отмечается, что дети ходят в масках, но не потому, что заразны, а потому, что у них слабая иммунная система и они уязвимы для других заболеваний.

Елена Аллина сообщила РИА Новости, что готовит документы, с которыми, возможно, обратится в надзорные органы.







