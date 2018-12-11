ИА «Ореанда-Новости»Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 15 – летней чемпионки России по панкратиону Ирины Рыбниковой.

«Предварительной причиной смерти потерпевшей является поражение электрическим током. По факту гибели в настоящее время следственным отделом по городу Братску проводится проверка», — сообщил представитель СУСК РФ по Иркутской области.

Инцидент произошел 8 декабря в Братске, тело спортсменки было найдено в ее квартире. По данным следствия, она принимала ванну с мобильным телефоном, который был подключен к зарядке. Гаджет выскользнул из рук девушки, и она получила удар электрическим током, что и привело к смерти. 15-летняя Ирина Рыбникова была перспективной спортсменкой, весной она одержала победу в первенстве России по панкратиону. Ирину включили в состав сборной страны, девушка могла принимать участие в первенствах Европы и мира.

Как рассказал руководитель федерации панкратиона в Иркутской области Алексей Ревенко, Рыбникова подавала большие надежды в сорте, могла стать чемпионом многих соревнований, была ответственной и трудолюбивой.

"Пришел наш спортивный врач и сказал, что Ирина купалась в ванной, разговаривая по сотовому телефону, который стоял на зарядке. Случайно уронила телефон в воду и погибла от удара током", — рассказал глава Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатип Казбеков. Федерация панкратиона намерена материально помочь семье погибшей.

К сожалению, подключенный к электросети телефон, часто служит причиной гибели людей в ванной. Наиболее часто именно мобильные телефоны становятся причиной смерти. Так в начале этого года 13-летняя жительница Подмосковного Серпухова отправилась в ванну с мобильным телефоном и взяла с собой зарядное устройство и удлинитель. Во время мытья она получила смертельный удар током.

Чтоб защитить свою жизнь и жизнь близких, правила безопасности диктуют не пользоваться электроприборами вблизи воды, не брать с собой в ванну телефон, ноутбук, фен и другие приборы. Удар током может привести к гибели.