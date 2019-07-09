ИА «Ореанда-Новости» Следственный комитет организовал доследственную проверку после обнаружения свалки токсических отходов в городе Павлово Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении СУ СК по региону.

Отмечается, что ряд СМИ ранее опубликовал информацию о бездействии местных властей по ликвидации токсичной свалки, которая находится неподалёку от жилых домов. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, министр экологии региона посетил территорию, где расположена свалка и провёл совещание по вопросу ликвидации отходов.