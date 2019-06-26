ИА «Ореанда-Новости»   После отравления девяти пациентов  в одной из больниц Подмосковья следственный комитет инициировал проверку. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Девять пациентов больницы подмосковного посёлка Ржавки  в возрасте от 47 до 70 лет были госпитализированы с признаками отравления. Отмечается, что утром всем им были сделаны капельницы, в составе которых был физраствор.  Пациенты лечились в дневном стационаре, после процедур у всех поднялась высокая температура и началась лихорадка.  на данный момент здоровью и жизням пострадавших ничего не угрожает.  Следователи проводят проверку в больнице, физраствор будет отправлен на экспертизу.  