ИА «Ореанда-Новости» После отравления девяти пациентов в одной из больниц Подмосковья следственный комитет инициировал проверку. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Девять пациентов больницы подмосковного посёлка Ржавки в возрасте от 47 до 70 лет были госпитализированы с признаками отравления. Отмечается, что утром всем им были сделаны капельницы, в составе которых был физраствор. Пациенты лечились в дневном стационаре, после процедур у всех поднялась высокая температура и началась лихорадка. на данный момент здоровью и жизням пострадавших ничего не угрожает. Следователи проводят проверку в больнице, физраствор будет отправлен на экспертизу.