ИА «Ореанда-Новости». Следственный Комитет России разместил фотографии и видео с места гибели российских военных в Сирии, который погибли в результате действий боевиков.

Речь идёт о месте гибели Олега Пешкова – лётчика самолета СУ-24М, и морского пехотинца Александра Позынича, которые погибли во время спасательной операции в Сирии в 2015 году. Следственный комитет впервые за это время опубликовал кадры осмотра мест крушения самолета СУ-24М и спасательного вертолета, где погибли россияне. Материалы ведомство разместило на официальном сайте СК и на его каналах в социальных сетях.

На фото и видео обломки вертолёта и самолёта со следами снарядов, которые стали причиной разрыва воздушных судов. Также демонстрируются позиции боевиков, с которых вёлся огонь.





❗️В рамках уголовного дела об убийстве в Сирии пилота СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича в провинции Латакия следователями СК России осмотрены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы

🎥 https://t.co/ofBknukVva pic.twitter.com/a7R4Txr6d5 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 23 ноября 2018 г.

Расследование по уголовному делу об убийстве двух российских военных Пешкова и Позынича и покушении на жизнь штурмана Су-24М Константина Мурахтина продолжается, сообщили ранее в пресс-службе Следственного комитета.

Личности боевиков, участвовавших в нападении, были установлены. Басманный суд заочно арестовал по этому делу девять сирийцев, их объявили в международный розыск. Всем им вменяется «участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого, совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества», сообщили в СК.





Что произошло?

В 2015 году бомбардировщик Су-24 был сбит в небе над Сирией турецким F-16. Пилот Олег Пешков успел катапультироваться, но сирийские боевики расстреляли его с земли. Штурман Константин ​Мурахтин тоже катапультировался, его удалось спасти во время операции российской пехоты при поддержке сирийского спецназа. Во время спасательной операции был убит морской пехотинец Александр Позынич.После инцидента на некоторое время осложнились отношения России и Турции. В Турции оправдывались, что российский самолёт нарушил воздушное пространство страны, Москва отвергла эти обвинения. Летом 2016 года президент Турции Реджеп Эрдоган принёс извинения в связи с гибелью российского пилота.