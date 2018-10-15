ИА «Ореанда-Новости». СК опубликовал видео с места взрыва, который случился 15 октября утром в офисном центре ЗАО «ТАКПО» на улице Поперечно-Ноксинской в Казани. Заведено уголовное дело о покушении на убийство нескольких людей. Предполагается, что злоумышленник намеревался убить бизнесмена и владельца офисного центра Михаила Скоблионка. Он получил травмы, также пострадала его помощница. Следственный комитете опубликовал оперативную видеосъёмку с места взрыва.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по Татарстану, взрыв прогремел в офисном центре около 9 часов утра по московскому времени. Местный предприниматель и владелец данного офисного центра «ТАКПО» Михаил Скоблионок получил ожоги и травмы глаз, в результате действия неустановленного взрывного устройства также пострадала его помощница. Обоих пострадавших госпитализировали в Республиканскую офтальмологическую больницу.

По предварительной версии взрывное устройство находилось в посылке, которую в офис принёс курьер, один из сотрудников центра получил эту посылку, когда предприниматель попытался вскрыть её – раздался хлопок и сильный взрыв. О силе взрыва можно судить по пробитому насквозь столу, где стояла посылка.

Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Татарстан по факту взрыва в ЗАО «ТАКПО» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух или более лиц».

Следственный комитета опубликовал в своём аккаунте Twitter запись оперативной видеосъёмки, где показано место взрыва. На кадрах специалисты осматривают место происшествия с использованием криминалистического оборудования.

– Основная версия причины покушения – коммерческая деятельность, – проинформировали в СК об основной версии покушения на бизнесмена.



