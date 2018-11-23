ИА «Ореанда-Новости». В Следственном комитете сообщили, что у них изначально были так называемые алиби защиты о перемещении фигурантов уголовного дела об изнасиловании в отделе полиции в Уфе девушки-дознавателя.

Как заявил старший помощник начальника главка Следственного комитета по Башкирии Евгений Каневский, у следователей изначально были записи с камеры видеонаблюдения, где видны перемещения подозреваемых.

С его слов, эти видеозаписи изъяли при первоначальных следственных действиях. Каневский говорит, что информация о наличии алиби может служить способом защиты от предъявленных обвинений.

На данный момент следствие продолжаются: устанавливается время нападения и другие обстоятельства произошедшего.

Видеозапись с камер наблюдение, которое сторона защиты называет алиби, публикуют «Вести». Здесь видны перемещения алиби бывшего полицейского Салавата Галиева, который является одним из трёх

обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе.

Ренат Амирханов, адвокат Салавата Галиева, уверен, что указанные с помощью этого видео обстоятельства «полностью исключают причастность Галиева Салавата Сабитовича к вменяемому ему преступлению».





Ранее сообщалось, что адвокаты экс-полицейских намерены обжаловать арест в кассационном порядке. Сторона защиты Галиева и Матвеева заявила об алиби двух из трёх задержанных экс-полицейских по делу об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе.

Напомним, в Башкирии по делу об изнасиловании сотрудницы полиции проходят подозреваемыми трое (уже бывших) полицейских. Речь идёт об Эдуарде Матвееве и Салавате Галиеве (первый был начальником полиции по Уфимскому, второй – по Кармаскалинскому районам Башкирии).

Следователи полагают, что эти двое полицейских с бывшим начальником отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павлом Яромчуком изнасиловали в служебном кабинете 23-летнюю девушку. Инцидент произошёл в ночь на 30 октября. Всех троих уволили из органов внутренних дел, сейчас они находятся в СИЗО.

Сторона защиты утверждает, что Галиев вышел из отдела полиции в районе 22:00, а Матвеев – в 22:10, в то время, как пострадавшая заявила, что преступление произошло с 22:40 до 00:30.