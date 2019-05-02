ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет по Алтайскому краю проведёт доследственную проверку после поступления информации, что в приюте для пожилых людей в квартире жилого дома в Барнауле люди живут в ненадлежащих условиях и не получают необходимую медпомощь, сообщили в СУСК РФ по республике.

Ранее в интернете появились видео и фото о приюте в одном из жилых домов. Со слов жителей дома, постояльцами являются пожилые люди, среди них есть женщина ветеран Великой Отечественной войны. Там они живут в ненадлежащих условиях и без должного медицинского ухода.

В СК отметили, что после сообщений в прессе руководитель фонда, которому принадлежит квартира, перевезла постояльцев в неизвестное место. Назначена доследственная проверка.