ИА «Ореанда-Новости». Следователи СК по Москве проверяют информацию прессы о враче-педиатре, который делал псевдо-прививки детям, при этом лицензия на медицинскую помощь у него отсутствовала.

Столичное управление Следственного комитета начало доследственную проверку о незаконной медицинской деятельности, которую осуществлял частный врач. Об проинформировала старший помощник ведомства Юлия Иванова.

Официальный представитель Следственного комитета рассказала, что в СМИ распространяют информации о частном враче педиатре, который уже долгое время недобросовестно лечит детей без лицензии.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавила Иванова.

Речь идёт о педиатре Евгении Ликунове. По данным журналистов, педиатр вместо прививок детям вводил физраствор, также подделывал результаты анализов. На врача в прессу пожаловались коллеги и родители. Чаще всего, врач отвлекал родителей или коллег на какую-нибудь просьбу, а в это время делал укол ребёнку инсулиновым шприцем.

Другие врачи уверены, что он годами делал прививки из плацебо. Анализы пациентов в лабораторию он якобы не относил, а во время процедур просил покинуть помещение.

Жалобу нескольких московских врачей опубликовала 21 февраля «Медуза».

В 2019 году педиатр из клиники GMS Clinic Федор Катасонов сообщил в соцсетях о мошенничестве Ликунова. Ещё один врач рассказала, что он делал детям прививку инсулиновым шприцем, предварительно просив что-нибудь подать ему или принести. Катасонов пояснил, что вакцинирование не делают инсулиновым шприцем.

Со слов Катасонова, другие врачи после этой публикации также сообщили, что Ликунов делал «липовые» справки, работал под чужой лицензией. Справки печатал на обычном принтере с ненастоящей печатью. Пациентов принимал в качестве ИП, но с нарушениями по документации.

Данных о выданных Ликунову лицензиях нет ни в базе Департамента здравоохранения Москвы, ни в базах Минздрава Мордовии, где он зарегистрирован как ИП, ни в базе «СПАРК-Интерфакс», пишет «Медуза».

Сам Ликунов заявил журналистам, что в курсе обвинений, но не согласен с ними.