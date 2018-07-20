ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет России по Ярославской области приступил к проверке местной исправительной колонии №1 после того, как в интернете появилась видеозапись, где человека люди в форме бьют резиновыми дубинками. Следователи намерены проверить учреждение на факт злоупотребления служебными полномочиями. Об этом сообщает ИА REGNUM, ссылаясь на слова официального представителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Юристам фонда «Общественный вердикт» в руки попала видеозапись с регистратора, который по закону носят все сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Запись представляет собой десятиминутный видеоролик, где видно, что осужденного избивают люди в камуфляжной форме. Человек лежит на столе с заломленными руками, в это время его бьют резиновыми дубинками по голеням и пяткам.

Как сообщили в «общественном вердикте», видео датируется от 29 июня прошлого года. Общественники считают, что на видео заснят момент, как сотрудники ФКУ ИК-1 ФСИН по Ярославской области избивают заключенного Евгения Макарова.

Ещё ранее адвокат заключённого Макарова написал заявления в Следственный комитет, прокуратуру, ФСИН и Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ выслал запрос в Россию пояснить произошедшее, но ответ пришёл такой, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, пишет ИА REGNUM.

Это дело получило широкую огласку, однако Андрей Фёдоров, замминистра юстиции, проинформировал ЕСПЧ, что эти действия служащих ИК-1 было правомерным, так как заключённый оказал сопротивление сотрудникам исправительной колонии.

Сейчас появилось видео данного инцидента, которое ставит под сомнения слова Андрея Фёдорова. В связи с этим организовали доследственную проверку в Ярославской колонии. Это сделали после сообщений СМИ, сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.

По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.



