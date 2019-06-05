ИА «Ореанда-Новости» Следственный комитет России по Нижегородской начал проверку по факту сноса памятника участникам Великой Отечественной войны, обломками которого были засыпаны ямы на дороге. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Ранее одно из федеральных СМИ выпустило сюжет о том, что в Семеновском районе Нижегородской области местные власти распорядились о демонтаже памятник воинам Великой Отечественной войны, а обломками табличек с фамилиями погибших солдат были засыпаны выбоины на дороге. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал незамедлительно организовать проверку по факту происшествия.

Следователи оценят действия лиц, причастных распоряжению о сносе монумента и использования его частей в качестве дорожного покрытия. Также в ходе проверки будет изучена на предмет возможных хищений документация по расходованию денежных средств на строительство нового мемориала.