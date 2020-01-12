ИА «Ореанда-Новости». В СК считают, что в каждой школе необходимо наличие штатного психолога.

Заместитель председателя СК заявил, что сфере охраны школ и колледжей необходимы некоторые изменения. Игорь Краснов дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором упомянул вопрос безопасности учебных учреждений.

Так, Краснов считает, что в каждой школе должен быть штатный психолог. Он необходим для предотвращения проблем как в ученической среде, так и в преподавательской. Сфера психологического сопровождения является одним из приоритетных направлений, которые выделяет ведомство.

Кроме того, зампредседателя СК отметил защиту учебных заведений. По его мнению, нужно усилить государственную монополию, чтобы обеспечить детям надёжную охрану. Одной из причин плохой защищённости учащихся является плохое финансовое обеспечение, добавил Краснов.