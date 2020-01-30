ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет России просит арестовать бывших полицейских, которые проходят по делу Голунова.

Следственный комитет РФ выступил за арест Басманным судом Москвы бывших сотрудников полиции, которых задержали по делу Ивана Голунова. Всем бывшим служителям правопорядка предъявлены обвинения по нескольким статьям. Об этом сообщила пресс-служба суда.

СК ходатайствовал о заключении под стражу Коновалова, Сергалиева, Ляховца, Феофанова и Уметбаева, которые обвиняются в превышении полномочий, подделке доказательств и незаконном обороте наркотиков.

По информации следователей, сотрудники полиции подбросили журналисту интернет-издания Meduza Ивану Голунову, чтобы незаконно привлечь его к ответственности.