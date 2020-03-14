ИА «Ореанда-Новости» . Следователи ужесточили обвинение по дело с участие экс-министра Михаила Абызова. Обвинение переквалифицировали с участие в преступном сообществе в его создание, сообщил защитник руководителя группы «Ру-ком» Григорий Иванищев.

Ранее фигуранты нашумевшего дела обвинялись в принятие участия в преступном сообществе. Данная статья подразумевает до 10 лет лишения свободы. В настоящее время бывшего министра и других фигурантов обвиняют в создании сообщества преступников с использованием своего служебного положения, а также в отмывании денег и мошенничестве, что влечёт за собой ответственность в виде 15-20 лет лишения свободы.

Защитник подсудимых полагает, что следователи ужесточили обвинение для продления ареста подозреваемых ещё на один год.