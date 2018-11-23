ИА «Ореанда-Новости». На одну из учителей школы №19 в Северодвинске Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения педагогом учеников скакалкой. Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, как учительница применяет скалку «в деле» на учениках.

В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними», это статья 156 УК РФ. Также в ведомстве отметили, что следователями было изъято «орудие преступления». По всей видимости, речь идёт о скакалке. Информацию сообщили на сайте управления Следственного комитета России по региону.



Видео наказания учеников скакалкой появилось в социальных сетях 20 ноября. После этого разгорелся скандал. В прокуратуре и Следственном комитете пообещали, что по данному инциденту будет проведена проверка.

Учительница ушла в отпуск за своё счёт. В ближайшее время будет принято решение о её дальнейшей работе в школе, возможно, она будет уволена, сообщил Сергей Попа, начальник управления образования городской администрации, сообщало РИА Новости.

"С точки зрения кодекса этики и закона об образовании, эта вещь недопустима, из ряда вон выходящая. Мы не можем допустить, чтобы учитель продолжал работать", – прокомментировал ситуацию журналистам начальник управления образования.

Как объяснил представитель администрации, дети на видео – воспитанники детского дома, которые обучались в одном классе общеобразовательной школы, куда учительница перешла из интерната. Отмечается, что со стороны руководства интерната ранее к педагогу никаких нареканий не было. Ученики также положительно отзываются о педагоге.

"На проявление жестокости дети не жаловались, но это мы еще будем выяснять. И педагоги никаких сигналов не давали, не могу сказать, это система или единичный случай", – сказал чиновник.