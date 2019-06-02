ИА «Ореанда-Новости» После сообщений СМИ о том, что на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск бродят стаи бродячих собак, следственный комитет занялся выяснением обстоятельств массового скопления бездомных животных. Об этом рассказали в ГСУ СК.

В воскресенье, один из федеральных телеканалов сообщил о том, что местные жители подмосковных городов испытывают проблемы из-за появления стай бродячих собак. Кроме того, как передают СМИ, собаки являются переносчиками инфекций и ведут себя агрессивно по отношению к людям.

По данному факту начата доследственная проверка. Ранее также сообщалось, что животные напали на школьника в городе Ногинск, ребёнок госпитализирован в реанимацию.