ИА «Ореанда-Новости» Следственный комитет завёл уголовное дело в отношении украинского радикала Николая Коханивского, который организовал погром в Российском центре науки и культуры в Киеве в 2018 году, также он обвиняется в публичных призывах к террористическим атакам. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В феврале 2018 года группа радикалов из «Организации украинских националистов», которой руководил Коханивский, совершила нападение на здание РЦНК. Тогда националисты закидали камнями фасад здания, выбили окна и двери. Зданию был нанесён серьёзный ущерб.