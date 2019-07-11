ИА «Ореанда-Новости» Следственный комитет возбудил уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в психоневрологическом интернате в поселке Эльбан в Хабаровском крае, где отравились около 200 пациентов. Об этом сообщает СУ СКРФ по региону.

По данным следствия, признаки отравления проявились более чем у 200 пациентов, 19 человек были доставлены в больницу. В учреждении ведут проверку сотрудники Роспотребнадзора и местного минздрава. Дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что в интернате содержатся люди от 18 лет, страдающие расстройствами психики, а также инвалиды и пожилые.