ИА «Ореанда-Новости» Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы по семье на пляже у озера Круглое в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По версии следственных органов, 13 июля неизвестный мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по лодке, в которой была семейная пара и два ребёнка. Лодка получила повреждения, и из-за качки злоумышленник не смог сделать ещё выстрелы. Личность атаковавшего устанавливается.