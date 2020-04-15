ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет РФ завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в 2019 году. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Петренко рассказала, что командир экипажа Денис Евдокимов пойдёт под суд. Как установило следствие, именно он ответственен за крушение, которое произошло в мае 2019 года. Он грубо посадил самолёт на взлётно-посадочную полосу, что привело к разрушению и возгоранию самолёта.

Отмечается, что следователи проверили действия диспетчерской службы и аварийно-спасательного обеспечения полётов аэропорта Шереметьево. «В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию», - заявил Петренко.

Также сообщается, что самолёт адекватно реагировал на команды пилота, что доказано данными чёрных ящиков. Это опровергает версию обвиняемого о возможной неисправности. Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру.

Superjet компании «Аэрофлот» 5 мая 2019 года вылетел из Москвы в Мурманск. Однако экипаж решил экстренно вернуться из-за технических неполадок. В результате жёсткой посадки из 78 человек погиб 41.