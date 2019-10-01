ИА «Ореанда-Новости». Сокращение чиновников может обойтись в сумму около 5 миллиардов рублей.

4,8 миллиарда рублей по предположениям пойдут на компенсирующие выплаты государственным чиновникам, которые попадут по сокращение в ближайшие три года. Их около 13 тысяч человек, что означает, что на каждые 10 тысяч граждан России приходится 163 чиновника.

«Чистка» рядов государственного аппарата происходит в рамках реформы сферы государственного управления. Реформа должна сократить армию государственных служащих и повысить зарплаты оставшимся работникам.

Сокращения чиновников делятся на два этапа. Первым делом произойдет сокращение аппаратов федеральных органов исполнительной власти на 10%. Это должно произойти к 2020-му году. Кроме того, на 5% сократят госслужащих в территориальных органах. Вторым этапом будет повышение этого показателя в регионах до 15%.

Однако принятие реформы пока в процессе обсуждения.

По прогнозам, масштабные сокращения изначально коснутся работающих пенсионеров и молодёжи.