Смерть 93-летней актрисы фильма "Девчата" была подтверждена её дочерью Натальей Бондарчук.Инна Макарова появилась на свет 28 июля 1926 года в населённом пункте Тайга. В 1943 года стала студенткой ВГИК. В вузе познакомилась с будущим супругом - постановщиком Сергеем Бондарчуком. С 1948 года служила в Театре-студии киноактёра. Инна Макарова является лауреатом Сталинской премии I степени.