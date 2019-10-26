26.10.2019, 20:37
Скончалась солистка «Бурановских бабушек»
ИА «Ореанда-Новости». В Удмуртии в возрасте 83-х лет скончалась солистка творческого коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева, пишет «Интерфакс».
О её смерти сообщил глава региона Александр Бречалов.
Наталья Пугачева родилась в 1935 году, 28 октября ей исполнилось бы 84 года.
«Бурановские бабушки» стали известны после выступления на конкурсе «Евровидение» в 2012 году. Тогда они заняли второе место.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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