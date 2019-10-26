ИА «Ореанда-Новости». В Удмуртии в возрасте 83-х лет скончалась солистка творческого коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева, пишет «Интерфакс».



О её смерти сообщил глава региона Александр Бречалов.



Наталья Пугачева родилась в 1935 году, 28 октября ей исполнилось бы 84 года.



«Бурановские бабушки» стали известны после выступления на конкурсе «Евровидение» в 2012 году. Тогда они заняли второе место.