17.07.2019, 21:18
Скончался актёр и режиссёр Юрий Прохоров
ИА «Ореанда-Новости». Актёр и режиссёр Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов.
В сообщении сказано, что прощание с режиссёром состоится 19 июля в 11.00 в Храме Петра и Павла в Лефортово в Москве.
Прохоров знаком зрителям по фильмам «Здравствуйте, я ваша тётя», «Несут меня кони», «Что сказал покойник» и другим. Он в 1967 году закончил актёрское отделение Горьковского театрального училища.
В сообщении сказано, что прощание с режиссёром состоится 19 июля в 11.00 в Храме Петра и Павла в Лефортово в Москве.
Прохоров знаком зрителям по фильмам «Здравствуйте, я ваша тётя», «Несут меня кони», «Что сказал покойник» и другим. Он в 1967 году закончил актёрское отделение Горьковского театрального училища.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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