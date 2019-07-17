В сообщении сказано, что прощание с режиссёром состоится 19 июля в 11.00 в Храме Петра и Павла в Лефортово в Москве.Прохоров знаком зрителям по фильмам «Здравствуйте, я ваша тётя», «Несут меня кони», «Что сказал покойник» и другим. Он в 1967 году закончил актёрское отделение Горьковского театрального училища.