17.03.2020, 20:17
Скончался Эдуард Лимонов
ИА «Ореанда-Новости». Умер российский писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов, пишут «Известия».
О смерти Лимонова рассказал депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов. Лимонову было 77 лет.
Как передаёт Telegram-канал Mash, он умер из-за осложнений после операции.
Лимонов писал прозу, стихи и философские эссе. В частности, он известен работами "Это я - Эдичка", "Палач", "Иностранец в смутное время".
О смерти Лимонова рассказал депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов. Лимонову было 77 лет.
Как передаёт Telegram-канал Mash, он умер из-за осложнений после операции.
Лимонов писал прозу, стихи и философские эссе. В частности, он известен работами "Это я - Эдичка", "Палач", "Иностранец в смутное время".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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