О смерти Лимонова рассказал депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов. Лимонову было 77 лет.Как передаёт Telegram-канал Mash, он умер из-за осложнений после операции.Лимонов писал прозу, стихи и философские эссе. В частности, он известен работами "Это я - Эдичка", "Палач", "Иностранец в смутное время".