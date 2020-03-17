ИА «Ореанда-Новости»Умер российский писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов, пишут «Известия».

О смерти Лимонова рассказал депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов. Лимонову было 77 лет.

Как передаёт Telegram-канал Mash, он умер из-за осложнений после операции.

Лимонов писал прозу, стихи и философские эссе. В частности, он известен работами "Это я - Эдичка", "Палач", "Иностранец в смутное время". 