ИА «Ореанда-Новости» Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался на 73-м году жизни. Флаг организации, будет приспущен в знак траура.

Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году. До этого он исполнял обязанности посла и постоянного представителя Японии в агентстве.

Он также работал в Организации Объединённых Наций. С 1972 года занимал различные посты в министерстве иностранных дел Японии. Дипломат специализировался на теме разоружения и нераспространения ядерного оружия.

На прошлой неделе журналисты сообщили о намерении Амано уйти в отставку. Предполагалось, что 22 июля будет сделано соответствующее официальное заявление.