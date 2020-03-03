ИА «Ореанда-Новости». Умер Герой Советского Союза, ветеран ВОВ Михаил Булатов.

На 96 году жизни не стало Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, Почётного гражданина Курской области и города Курска Михаила Булатова. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Старовойт отметил, что Булатов был мужественным человеком, который помог проложить дорогу «к свободе, к спокойной мирной жизни». Также он рассказал, что Булатов был гордостью Курской области, который помогал привить патриотизм молодому поколению.

Михаил Булатов принимал участие в битве на Курской дуге. Когда проходил штурм Кенигсберга, он самостоятельно обезвредил 24 авиабомбы. В 1945 году он был удостоен звания Героя Советского Союза.