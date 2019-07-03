ИА «Ореанда-Новости». Режиссёр и сценарист Василий Панин умер в возрасте 83 лет в Москве, об этом сообщает Союз кинематографистов России.



Панин был автором более более 25 художественных, документальных и телевизионных фильмов. Среди наиболее известных: «Человек на полустанке», «Исчадье ада», «Ночь на кордоне».



Режиссёр окончил актёрский факультет Московского театрального училища им. Щепкина, учился также в ГИТИС и на Высших курсах сценаристов и режиссёров Госкино СССР.