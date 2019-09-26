26.09.2019, 18:06
Скончался космонавт и герой СССР Геннадий Манаков
ИА «Ореанда-Новости». Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Геннадий Манаков умер в возрасте 69 лет, пишет «МК» со ссылкой на депутата Госдумы Максима Сураева.
Манаков окончил Армавирское лётное училище. В 1985 году его отобрали в космонавты. В 1990 году он совершил первый полёт.
Вместе с Геннадием Стрекаловым находились на борту станции «Мир». В 1996 году должен был состояться третий полёт, однако этого не произошло из-за состояния здоровья Манакова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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