ИА «Ореанда-Новости». Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Геннадий Манаков умер в возрасте 69 лет, пишет «МК» со ссылкой на депутата Госдумы Максима Сураева.



Манаков окончил Армавирское лётное училище. В 1985 году его отобрали в космонавты. В 1990 году он совершил первый полёт.



Вместе с Геннадием Стрекаловым находились на борту станции «Мир». В 1996 году должен был состояться третий полёт, однако этого не произошло из-за состояния здоровья Манакова.