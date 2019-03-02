Собщается, что Алферов умер из-за острой сердечно-лёгочной недостаточности. Дата и место прощания с учёным пока не определены.Известно, что в конце прошлого года Алферов попал в больницу после того, как ему стало плохо на заседании РАН., с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе. С 1991 по 2017 год учёный был вице-президентом РАН.Профессор Мартин Полякофф, бывший вице-президент и иностранный секретарь, член Лондонского королевского общества отметил, что смерть российского учёного стала утратой для мировой науки.Алферов занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. За это(вместе с американцем Джеком Килби и немецким ученым Гербертом Кремером)., пишет ТАСС.