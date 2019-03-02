02.03.2019, 19:29
Скончался нобелевский лауреат Жорес Алфёров
ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге скончался нобелевский лауреат академик Жорес Алферов. Учёному было 88 лет.
Собщается, что Алферов умер из-за острой сердечно-лёгочной недостаточности. Дата и место прощания с учёным пока не определены.
Известно, что в конце прошлого года Алферов попал в больницу после того, как ему стало плохо на заседании РАН.
Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе. С 1991 по 2017 год учёный был вице-президентом РАН.
Профессор Мартин Полякофф, бывший вице-президент и иностранный секретарь, член Лондонского королевского общества отметил, что смерть российского учёного стала утратой для мировой науки.
Алферов занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. За это в 2000 году его удостоили Нобелевской премии по физике (вместе с американцем Джеком Килби и немецким ученым Гербертом Кремером).
При этом полученные от Нобелевского комитета деньги Алферов направил в свой фонд поддержки перспективных исследований и учебный центр при ФТИ, пишет ТАСС. Физик утверждал, что ограничениями нельзя остановить «утечку мозгов», поэтому необходимо вкладываться в молодёжь, и делать страну привлекательной для неё. Кроме того, физик также был уверен, что Россия не может вечно использовать природные ресурсы, а должна развивать науку и высокие технологии.
Собщается, что Алферов умер из-за острой сердечно-лёгочной недостаточности. Дата и место прощания с учёным пока не определены.
Известно, что в конце прошлого года Алферов попал в больницу после того, как ему стало плохо на заседании РАН.
Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе. С 1991 по 2017 год учёный был вице-президентом РАН.
Профессор Мартин Полякофф, бывший вице-президент и иностранный секретарь, член Лондонского королевского общества отметил, что смерть российского учёного стала утратой для мировой науки.
Алферов занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. За это в 2000 году его удостоили Нобелевской премии по физике (вместе с американцем Джеком Килби и немецким ученым Гербертом Кремером).
При этом полученные от Нобелевского комитета деньги Алферов направил в свой фонд поддержки перспективных исследований и учебный центр при ФТИ, пишет ТАСС. Физик утверждал, что ограничениями нельзя остановить «утечку мозгов», поэтому необходимо вкладываться в молодёжь, и делать страну привлекательной для неё. Кроме того, физик также был уверен, что Россия не может вечно использовать природные ресурсы, а должна развивать науку и высокие технологии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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