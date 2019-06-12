ИА «Ореанда-Новости» В возрасте 59 лет ушёл из жизни чрезвычайный и полномочный посол России в Сенегале Сергей Крюков. Об этом стало известно сегодня.

В сообщении дипмиссии сказано, что усопший был блестящим дипломатом и профессионалом. Помимо исполнения своих должностных обязанностей в Сенегале, Крюков также служил послом в Гамбии. По словам коллег, Крюков всегда проявлял высокую степень ответственности и отстаивал интересы России. Причины смерти не уточняются.