ИА «Ореанда-Новости». Стало известно, что умер один из основателей современной российской агентской журналистики Сергей Горбунов, пишет «МК».



Сообщается, что ему было 63 года.



Горбунов около 20 лет проработал в ИТАР-ТАСС. Потом он перешёл в РИА Новости, где был главой информационной службы. После назначения на должность заместителя генерального директора стал заниматься специальными проектами.



В последнее время он работал советником гендиректора МИА «Россия сегодня».