15.11.2019, 19:49
Скончался российский журналист Сергей Горбунов
ИА «Ореанда-Новости». Стало известно, что умер один из основателей современной российской агентской журналистики Сергей Горбунов, пишет «МК».
Сообщается, что ему было 63 года.
Горбунов около 20 лет проработал в ИТАР-ТАСС. Потом он перешёл в РИА Новости, где был главой информационной службы. После назначения на должность заместителя генерального директора стал заниматься специальными проектами.
В последнее время он работал советником гендиректора МИА «Россия сегодня».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии