ИА «Ореанда-Новости»Стало известно, что умер один из основателей современной российской агентской журналистики Сергей Горбунов, пишет «МК».

Сообщается, что ему было 63 года.

Горбунов около 20 лет проработал в ИТАР-ТАСС. Потом он перешёл в РИА Новости, где был главой информационной службы. После назначения на должность заместителя генерального директора стал заниматься специальными проектами.

В последнее время он работал советником гендиректора МИА «Россия сегодня».