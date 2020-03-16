16.03.2020, 20:35
Скончался сооснователь «Гражданской обороны» Константин Рябинов
ИА «Ореанда-Новости». Скончался сооснователь рок-группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов (Кузя УО), пишет «Интерфакс».
Известно, что Рябинов умер у себя дома. Причины смерти не сообщаются.
Рябинов – музыкант, он вместе с Егором Летовым основал группу «Гражданская оборона». Он принимал участие в записи альбомов и концертах. С 1999 года не являлся участником группы и занимался сольным проектами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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