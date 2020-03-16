ИА «Ореанда-Новости». Скончался сооснователь рок-группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов (Кузя УО), пишет «Интерфакс».



Известно, что Рябинов умер у себя дома. Причины смерти не сообщаются.



Рябинов – музыкант, он вместе с Егором Летовым основал группу «Гражданская оборона». Он принимал участие в записи альбомов и концертах. С 1999 года не являлся участником группы и занимался сольным проектами.