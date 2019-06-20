Причина смерти банкира неизвестна.Ранее сообщалось, что в 2018 году Коган перенёс инсульт. После этого он долго был в больнице. Однако тогда в банке сообщили, что «динамика его состояния позволяет надеяться на его возвращение к работе в течение нескольких месяцев».