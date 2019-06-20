20.06.2019, 16:08
Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган
ИА «Ореанда-Новости». В возрасте 56 лет умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган, сообщает ТАСС.
Причина смерти банкира неизвестна.
Ранее сообщалось, что в 2018 году Коган перенёс инсульт. После этого он долго был в больнице. Однако тогда в банке сообщили, что «динамика его состояния позволяет надеяться на его возвращение к работе в течение нескольких месяцев».
Причина смерти банкира неизвестна.
Ранее сообщалось, что в 2018 году Коган перенёс инсульт. После этого он долго был в больнице. Однако тогда в банке сообщили, что «динамика его состояния позволяет надеяться на его возвращение к работе в течение нескольких месяцев».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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