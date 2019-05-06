Скорость интернета проверили в первом IT-стойбище Югры
Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита нанесла визит в дом семьи Пяка и вручила главе семейства сертификат электронного гражданина Югры. Глава региона проверила также скорость интернета - она составляет от 2 до 4 мегабит в секунду в зависимости от погоды. А директор окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин обучил Василия Пяка основным функциям портала государственных услуг.
По словам Ципорина, до конца 2019 года интернет будет работать ещё в семи югорских стойбищах. Таким образом, ещё 1450 жителей Югры смогут воспользоваться преимуществами всемирной паутины.
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