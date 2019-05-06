Здесь работает широкополосный спутниковый интернет. Хозяин стойбища Василий Пяк за это время хорошо освоил компьютер и отмечает удобство интернета в своих оленеводческих угодьях. Пяк говорит, что интернет он использует при необходимости оформить какую-либо справку или при записи на приём к врачу. Также весьма полезным оказался для оленевода просмотр прогноза погоды на несколько дней вперёд - так Пяк прогнозирует собирать или нет оленей в стада. Кроме того, Пяк отметил, что к нему нередко приезжают из соседних стойбищ, чтобы воспользоваться интернетом.

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита нанесла визит в дом семьи Пяка и вручила главе семейства сертификат электронного гражданина Югры. Глава региона проверила также скорость интернета - она составляет от 2 до 4 мегабит в секунду в зависимости от погоды. А директор окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин обучил Василия Пяка основным функциям портала государственных услуг.



По словам Ципорина, до конца 2019 года интернет будет работать ещё в семи югорских стойбищах. Таким образом, ещё 1450 жителей Югры смогут воспользоваться преимуществами всемирной паутины.

