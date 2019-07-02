ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет России сообщил о проведении проверки по факту гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на глубоководном аппарате.



В СКР рассказали, что сейчас по этому инциденту идёт доследственная проверка.



Ранее стало известно, что 1 июля на научном глубоководном аппарате произошёл пожар, жертвами которого стали 14 человек. Аппарат проводил биометрические измерения. Сейчас он находится в Североморске.