02.07.2019, 18:36
СКР начал проверку гибели 14 моряков-подводников
ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет России сообщил о проведении проверки по факту гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на глубоководном аппарате.
В СКР рассказали, что сейчас по этому инциденту идёт доследственная проверка.
Ранее стало известно, что 1 июля на научном глубоководном аппарате произошёл пожар, жертвами которого стали 14 человек. Аппарат проводил биометрические измерения. Сейчас он находится в Североморске.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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